Zamestnanci SHMÚ varujú pred krízou v ústave

Bratislava 7. apríla (TASR) - Zamestnanci Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) varujú pred krízou, ktorá ohrozuje jeho odbornú integritu, prevádzkyschopnosť aj medzinárodné renomé. Adresovali preto otvorený list vedeniu SHMÚ, Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR, Úradu vlády SR a verejnosti. TASR o tom v mene zamestnancov informoval klimatológ SHMÚ Jozef Pecho. Poverená riaditeľka ústavu Ivana Herkel sa má tento týždeň stretnúť s vedením MŽP, následne so zástupcami odborových organizácií SHMÚ a aj so zástupcami petičného výboru.



Odborníci upozorňujú na nútené prepúšťanie, krátenie rozpočtu, personálny rozklad, odbornú deštrukciu a stratu dôvery vo vedenie ústavu. „Atmosféru na pracoviskách ovláda netransparentnosť, nedostatočná komunikácia, nedôvera a zastrašovanie zo strany vedenia,“ skonštatovali. Zamestnanci tiež tvrdia, že im rušia osobné príplatky, nevyplácajú odmeny, obmedzujú pracovné benefity, spoluprácu na medzinárodných projektoch, zahraničných pracovných cestách aj prácu z domu. Vedenie zároveň zrušilo aj tradičnú formu dňa otvorených dverí.



„Výsledkom je odchod meteorológov, klimatológov, hydrológov aj expertov na kvalitu ovzdušia, za ktorých je v slovenských podmienkach mimoriadne ťažké nájsť náhradu. Navyše, mnohé pracoviská SHMÚ sú už dlhodobo personálne poddimenzované, napriek tomu sú ešte naplánované ďalšie vlny prepúšťania,“ tvrdia zamestnanci v otvorenom liste.



Zároveň pripomínajú, že SHMÚ je pritom neoddeliteľnou súčasťou kritickej infraštruktúry štátu. Následky možného kolapsu SHMÚ preto podľa odborníkov pocíti celé Slovensko. V prípade ochromenia SHMÚ nebude možné riadne zabezpečiť včasné varovanie pred extrémnymi poveternostnými javmi, povodňami a smogom, podporu krízového riadenia, polície, hasičov, civilnej ochrany a Horskej záchrannej služby, meteorologické služby pre letectvo a obranu, hydrologické informácie pre prevádzku vodných diel, radiačný monitoring a podporu pre jadrové elektrárne, plnenie medzinárodných záväzkov, monitoring sucha, kvality ovzdušia a adaptáciu na zmenu klímy, vedecký výskum a vývoj nových produktov, priblížili zamestnanci.



„Bez funkčného SHMÚ Slovensko stratí dôveryhodnosť, dostane sa do legislatívneho konfliktu s Európskou úniou a príde o schopnosť chrániť životy, zdravie a majetok svojich občanov. Zničiť SHMÚ znamená znefunkčniť systém včasného varovania, ochrany pred klimatickými hrozbami a základné služby, na ktorých stojí bezpečnosť a fungovanie krajiny,“ uviedli v liste odborníci. Vyzývajú preto vedenie a aj MŽP ako zriaďovateľa, aby okamžite zastavili personálnu, prevádzkovú a odbornú deštrukciu ústavu.



Internou petíciou, ktorú podporilo viac ako 150 zamestnancov SHMÚ, sa pracovníci obrátili na poverenú generálnu riaditeľku Ivanu Herkel so žiadosťou o stretnutie, kde chcú prediskutovať súčasnú situáciu. Hovorca SHMÚ Ivan Garčár pre TASR potvrdil, že Herkel sa má vo štvrtok (10. 4.) stretnúť s vedením MŽP a spoločne budú hovoriť o aktuálnej situácii a jej riešení. Potom sa má stretnúť s zástupcami odborových organizácií SHMÚ a následne chce podľa Garčára hovoriť aj so zástupcami petičného výboru.