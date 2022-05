Zamestnanci školských jedální sú nespokojní s ich stavom

Bratislava 13. mája (TASR) - Zoskupenie vedúcich a kuchárok školských jedální v SR vyjadruje nespokojnosť so súčasným stavom v školských jedálňach a neriešením ich dlhodobých finančných a personálnych problémov. V niektorých školských jedálňach sa na znak s nespokojnosťou obliekli kuchárky do červených tričiek alebo mali pripnutú červenú stužku.



Zamestnanci školských jedální sú nespokojní s nečinnosťou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci finančných pásiem na nákup potravín na výrobu jedného jedla podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré vydáva ministerstvo. Tvrdia, že tým spôsobujú výrazné prečerpávanie finančných limitov na potraviny v školských jedálňach s negatívnym dosahom na rozpočty škôl a zriaďovateľov. Zároveň vyzývajú rezort školstva na úpravu finančných pásiem na nákup potravín na výrobu jedného jedla podľa vekových kategórií stravníkov tak, aby zohľadňovali súčasnú situáciu nárastu cien potravín, z ktorých sa jedlo vyrába.



Taktiež sú nespokojní s personálnym a finančným zabezpečením školských jedální, ako aj s odmeňovaním personálu. Tvrdia, že je opäť pod úrovňou minimálnej mzdy bez akejkoľvek motivácie pre súčasnú a nasledujúcu generáciu pracovať pre školské stravovanie.



Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) v stredu (11. 5.) po rokovaní vlády uviedol, že v rámci pásiem, ktoré zverejňuje ministerstvo školstva pre školské jedálne, majú pripravený návrh, pričom pridali ďalšie dve pásma. "Celý tento návrh je odkomunikovaný či už s metodičkami, alebo jednotlivými odborníkmi. My sme mali diskusiu aj s ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina), ako by sa zvýšila dotácia. Lebo keď budeme zvyšovať pásma a nezvýšime dotáciu, samozrejme, že budeme presúvať na rodičov ďalšie náklady, ktoré budú musieť platiť," uviedol šéf rezortu školstva.



Diskusie podľa slov ministra školstva ešte pokračujú, pretože sú priamo previazané s finančnými nákladmi, ktoré ministerstvo práce nemá. "Ja verím, že dospejeme veľmi rýchlo k nejakému bodu, aby si samosprávy mohli upraviť svoje všeobecne záväzné nariadenia a následne zdvihnúť aj pásma, čo sa týka stravovania v školských jedálňach," dodal Gröhling.