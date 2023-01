Mirka z Amazonu študuje, pomáha v nemocnici a pravidelne daruje krv

Sereď 11. januára (OTS) - Nájdu sa však aj takí, ktorí svoj voľný čas venujú tým, ktorí to potrebujú najviac. Kroky Miroslavy Sejnovej, ktorá v Seredi pracuje na oddelení Kvality, po nočnej zmene v logistickom centre nesmerovali vždy domov, ale do nemocnice, kde vypomáhala na rôznych oddeleniach. Ako je možné tieto činnosti skĺbiť a kde vidí podobnosti či rozdiely týchto navonok odlišných prostredí?Mirka pochádza z malej dedinky Strihovce na východe Slovenska. O seredskom Amazone sa prvýkrát dopočula od priateľa, ktorý pracoval v Seredi a kamarátil sa s ľuďmi, ktorí v ňom pracovali. Nakoľko si prácu veľmi chválili a sama mala v pláne presťahovať sa v dohľadnej dobe za priateľom, povedala si, že to teda na rok skúsi.hovorí s úsmevom.Dobrým štartom pre ňu bolo to, že na začiatok dostala veľmi dobrú inštruktorku.rozpomína sa Mirka. Ochota a prístup jej kolegyne ju však ubezpečili v tom, že je na správnom mieste.opisuje.vysvetľuje.Keď sa teda rozhodla, že v Amazone bude pracovať dlhodobejšie, povedala si, že si splní sen a podá si prihlášku na vysokú školu.hovorí Mirka.vysvetľuje.A keďže chce pomáhať ako sa dá, už niekoľko rokov tiež chodí darovať krv. Má za sebou už vyše dvadsať odberov a bronzovú a striebornú Janského plaketu. Kombinovať štúdium a prácu je však dosť náročné a bez ústretovosti v práci by to bolo takmer nemožné.vysvetľuje Mirka. A čo hovorí na porovnanie práce v nemocnici a v Amazone?uzatvára s úsmevom Mirka.