Bratislava 6. júna (TASR) - Zamestnanci TV Markíza do štrajku nevstupujú. Vo videu na sociálnej sieti informovali, že vedenie súhlasilo so všetkými podmienkami štrajkového výboru. Vedenie televízie označilo rozhodnutie svojich pracovníkov za pozitívny krok. Svedčí podľa neho o tom, že väčšine zamestnancov záleží na dobrom mene televízie, a spoločne s vedením TV Markíza považujú súčasnú situáciu za riešiteľnú cestou racionálneho dialógu. Stanovilo tiež tri body pre rozumný dialóg.



"Hodiny sme v rokovaniach trvali na elementárnych princípoch novinárskej práce a tieto prísľuby sme nakoniec dosiahli. Na štrajk preto dnes nemáme dôvod. Na sľúbené pravidlá ale musíme dohliadať, pretože sa nerodili ľahko, preto zostávame v štrajkovej pohotovosti," uviedli zamestnanci vo videu.



Vedenie televízie vo vyhlásení deklarovalo ochotu a snahu pokračovať v dialógu, ak v ňom budú ako partneri vystupovať zástupcovia zamestnancov, ktorým ide skutočne o rozumný dialóg, a nie o vyhrotenie celej situácie. Pre dialóg definovalo tri body, ktoré považuje za neprekročiteľné a nedajú sa v žiadnom prípade relativizovať.



Prvý z bodov hovorí o tom, že TV Markíza nikdy nepripustí, aby bolo jej vysielanie zneužité v prospech ktorejkoľvek zo súperiacich politických strán. Ďalej, že redakčná zodpovednosť za vysielanie televízie je v rukách vedenia ako zástupcov držiteľa oprávnenia na vysielanie. "Táto zodpovednosť pritom musí zostať nedeliteľná, pretože je to práve manažment TV Markíza, kto je plne zodpovedný regulačným orgánom, verejnosti a akcionárom televízie," uvádza televízia.



V poslednom bode sa konštatuje, že je nemysliteľné, aby akákoľvek osoba, ktorá zneužila vysielací priestor k neautorizovanému vysielaniu a poškodila dobré meno televízie, reprezentovala do budúcna záujmy redaktorov, moderátorov a bola naďalej tvárou televízie.



"Manažment TV Markíza je zároveň presvedčený, že v skutočnosti sa požiadavky jeho zamestnancov a zamestnankýň prakticky zhodujú s jeho vlastnými snahami, smernicami Redakčnej rady CME, ako aj závermi Redakčnej rady CME," dodalo vedenie televízie.