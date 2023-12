Zamestnanci Žilinského kraja podporili rodiny v núdzi

Žilina 16. decembra (TASR) - Zamestnanci Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa zapojili v spolupráci s Nadáciou ŽSK pre podporu rodiny do aktivity Župný balíček pre rodiny v núdzi. Balíčky od zamestnancov odovzdala v piatok (15. 12.) správkyni nadácie Anne Verešovej predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Doplnila, že v spolupráci s nadáciou chcú balíčkami spríjemniť vianočné sviatky rodinám, ktoré sa ocitli v neľahkých životných situáciách. "Veľmi si cením, že naši zamestnanci zareagovali na výzvu pozitívne a priniesli množstvo balíčkov. Darčeky poputujú do všetkých regiónov kraja, kde nadácia pomáhala," uviedla.



Nadácia ŽSK na podporu rodiny pomohla podľa hovorkyne ŽSK Evy Lacovej počas päťročnej existencie 465 rodinám a rozdelila viac ako 230.000 eur. "Ďalším 270 rodinám pomohla tiež materiálne, balíčkami potravín a potrieb do domácnosti. ŽSK prispieva nadácii každoročne sumou 20.000 eur, podstatnú časť príjmu, tento rok 35.000 eur, má nadácia aj vďaka charitatívnej činnosti," dodala.



Správkyňa Nadácie ŽSK podotkla, že v tomto roku finančne pomohli mnohým rodinám s ťažko chorými maloletými deťmi, rodine postihnutej požiarom domu či talentovanému chlapcovi z rodiny v ekonomickej núdzi kúpou huslí. "Rovnako mladej rodine, ktorá sa po odchode z detského domova stavia na vlastné nohy aj študentke s nákladmi na internát, pretože bola nútená odísť z domu pre násilie. Tiež rodine s maloletými deťmi, ktorá prišla o príjem, keďže otec rodiny je onkologický pacient," konkretizovala Verešová.