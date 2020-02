Zamestnávatelia motivujú ľudí dňami zdravia či relaxačnými zónami

Bratislava 18. februára (TASR) - Slovenské firmy sa snažia motivovať svojich zamestnancov nadštandardnou zdravotnou starostlivosťou, relaxačnými zónami, ergonómiou pracovného prostredia, rôznymi športovými aktivitami, voľnom na regeneráciu či vyváženou stravou. Pre spoločnosti, ktoré svojim zamestnancom poskytujú pridanú hodnotu vo forme zdravotných programov či rôznych iných výhod, vyhlasuje zdravotná poisťovňa (ZP) Union v rámci projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko súťaž Zdravá firma roka. Výsledky desiateho ročníka vyhlásili v piatok (14. 2.) večer v Bratislave.



"Je to už neuveriteľných desať rokov, čo sme v Union zdravotnej poisťovni prišli s Iniciatívou za zdravšie Slovensko. Našim cieľom a poslaním ako zdravotnej poisťovne bolo pokúsiť sa motivovať firmy, aby sa začali, prípadne sa lepšie starali o zdravie svojich zamestnancov," priblížila členka predstavenstva Union ZP Elena Májeková. Do jubilejného ročníka súťaže sa celkovo zapojilo 67 firiem z celého Slovenska.



Víťazom sa tento rok stala v kategórii výrobných firiem spoločnosť Volkswagen Slovakia a v kategórii nevýrobných firiem spoločnosť Slovak Telekom. Medzi malými firmami do 50 zamestnancov vyhrala spoločnosť Aon Central and Eastern Europe. "Som rád, že počet firiem, ktoré sa snažia čo najlepšie starať o zamestnancov, stále rastie. Veľmi ma teší, že Union zdravotná poisťovňa už desať rokov úspešne motivuje zamestnávateľov k lepšej starostlivosti o zdravie svojich zamestnancov," uviedol riaditeľ úseku získavania klientov Union ZP Pavol Chovan.



Spoločnosť Slovak Telekom podporuje zdravý životný štýl zamestnancov napríklad organizovaním dní zdravia, rôznymi prednáškami, vitamínovými balíčkami, športovými aktivitami a podobne. Zamestnanci majú možnosť využívať ergonomické pracovné prostredie a relax v miestnosti.



Volkswagen Slovakia preventívnym programom podporuje svojich zamestnancov k zdravšiemu životnému štýlu, organizuje workshopy zdravej výživy a ponúka širokú ponuku športových aktivít.



Firma Aon Central and Eastern Europe zamestnancom dáva napríklad fľaše na podporu pitného režimu, smart hodinky, či organizuje adrenalínové teambuildingy.