Zamestnávatelia vítajú prijatie novely VŠ zákona

Bratislava 24. marca (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú prijatie novely vysokoškolského zákona, aj keď v obmedzenej podobe. Rozhodnutie poslancov Národnej rady SR považujú za dobrý začiatok pre vrátenie kvality a dôvery v slovenské vysoké školstvo, ako aj k perspektívnemu zníženiu odlevu slovenských študentov do zahraničia. TASR o tom informoval za RÚZ Martin Hošták.



"Teší nás, že poslanci novelu vysokoškolského zákona schválili. Napriek tomu, že prešla v skutočne veľmi obmedzenej podobe a množstvo návrhov z nej vypadlo, dôležité je, že dostala zelenú a že ani nezmyselné zneužívanie akademickej samosprávy na podnecovanie pedagógov a študentov k štrajkom a odporu voči veľmi potrebným zmenám v systéme riadenia vysokých škôl a tejto novele tomu nezabránilo," povedal prvý viceprezident RÚZ Mário Lelovský. Potvrdilo sa tým podľa neho to, že poslanci i verejnosť si uvedomujú, že kvalitatívna zmena vysokých škôl nepríde sama od seba a ani od samotných akademikov, ktorí ju odmietajú.



Novela vysokoškolského zákona prinesie viacero zmien – okrem skrátenia dĺžky externého štúdia a motivačných štipendií pre tých najšikovnejších či užšieho prepojenia akademickej obce s externým prostredím, napríklad aj transparentnejšou voľbu rektora, ale aj financovanie vysokých škôl na základe výkonnostných zmlúv. "Dlhodobo sa zhoršujúci stav vzdelávania na Slovensku, klesajúca kvalita vysokých škôl a masívny odlev mozgov do zahraničia si žiadajú výrazné a v mnohých smeroch i odvážne, ba až radikálne zmeny. Napriek tomu, že novela zákona prešla parlamentom v okresanej podobe, považujeme to za sľubný začiatok pozitívnych zmien k lepšiemu a nádej na prinavrátenie tak veľmi potrebnej obnovy kvality a dôvery v slovenské vysoké školy," dodal Lelovský.



RÚZ verí, že ďalšie kroky potrebné pre celkovú pozitívnu zmenu bude ministerstvo školstva pripravovať v spolupráci s odborníkmi aj z externého prostredia. V tejto súvislosti zároveň deklaruje súčinnosť svojich expertov.



Poslanci Národnej rady SR schválili v stredu (23. 3.) novelu zákona o vysokých školách.