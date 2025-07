Zamietli odvolanie M. Chalupku, vo funkcii sudcu tak skončí

Bratislava 8. júla (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR v utorok zamietol odvolanie Milana Chalupku voči jeho odvolaniu z funkcie sudcu. Rozhodnutie je právoplatné. Jeho právny zástupca Rastislav Palovič avizoval, že z funkcie sudcu by ho mal čoskoro odvolať prezident SR Peter Pellegrini.



Palovič priblížil, že rozhodnutie rešpektujú, ale predpokladá, že sa jeho klient v tejto veci obráti na Ústavný súd SR. „Považujem toto rozhodnutie za nebezpečný precedens do budúcna,“ konštatoval Palovič.



Senát NSS vlani v októbri odvolal sudcu z funkcie pre porušenie povinnosti deklarovať svoje majetkové pomery v súlade so zákonom. Zároveň ho uznal vinného z porušenia povinnosti dodržiavať zásady sudcovskej etiky a hodnoverným spôsobom preukázať pôvod svojho majetku. Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová následne podala návrh na dočasné pozastavenie výkonu jeho funkcie sudcu. NSS mu vyhovel.