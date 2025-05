Žandári by mohli dostať vlastné unikátne uniformy

Bratislava 26. mája (TASR) - Žandársky zbor, ktorý by mohol vzniknúť po schválení návrhu zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti, by mohol dostať vlastné unikátne uniformy. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslanca Národnej rady (NR) SR Richarda Glücka (Smer-SD), o ktorom v pondelok rokoval Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť. Rezort obrany by zároveň v špecifických prípadoch mohol poskytovať dotácie samosprávam.



„Súčasne sa navrhuje, aby žandár, ktorému nebola vydaná na plnenie úloh Žandárskeho zboru rovnošata žandára, plnil úlohy v poľnej vojenskej rovnošate s identifikačným číslom a reflexným rukávovým označením s nápisom ‚ŽANDÁRI‘,“ uvádza sa v návrhu. Do zákona by chcel Glück pridať aj zákaz neoprávnene používať rovnošatu.



Ministerstvo obrany by zároveň podľa navrhnutých zmien mohlo udeľovať dotácie obciam, ktoré sú alebo budú dotknuté aktivitami Ozbrojených síl SR. Dotácie by rezort mohol dávať aj v súvislosti s náborom nových profesionálnych vojakov.



Pozmeňujúci návrh ďalej zmierňuje pravidlá pre podnikanie profesionálnych vojakov. „Všeobecný zákaz podnikania a zákaz vykonávania inej zárobkovej činnosti zhodnej alebo obdobnej s činnosťou uvedenou v opise činností vyplývajúcich z funkcie, do ktorej je profesionálny vojak ustanovený, sa bude vzťahovať iba na zákonom ustanovený okruh profesionálnych vojakov,“ píše sa v pozmeňujúcom návrhu. Ostatní profesionálni vojaci by mohli podnikať v činnosti odlišnej od činností vyplývajúcich z ich funkcie. „Vykonávanie inej zhodnej alebo obdobnej zárobkovej činnosti, ktorá nie je podnikaním v prípade ostatných profesionálnych vojakov, bude podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom služobného úradu,“ navrhuje Glück.



Pri nákupe vojenského materiálu či iného vybavenia by zároveň mohlo ministerstvo obrany na základe písomnej zmluvy poskytnúť preddavok rovnako domácim i zahraničným výrobcom.



Ministerstvo obrany predložilo na rokovanie NR SR návrh nového zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti, ktorým sa zároveň znovelizujú niektoré ďalšie zákony. Zákon by mohol zmeniť fungovanie aktívnych záloh, ktoré nahradia Národné obranné sily. Zálohy by sa tak mohli tvoriť širšiemu okruhu ľudí. Zriadený by mohol byť aj Žandársky zbor. Pozostával by primárne z vojakov, ktorí by asistovali Policajnému zboru pri udržiavaní verejného poriadku.