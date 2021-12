Zanikla ČSFR, narodil sa lovec nacistov Simon Wiesenthal

Na archívnej snímke pápež Ján Pavol II. Foto: TASR/AP

Bratislava 31. decembra (TASR) - Úderom polnoci 31. decembra 1992 oficiálne zanikol štátny útvar Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR) a svoju históriu začala písať samostatná Slovenská republika. Spoločný štát Čechov a Slovákov existoval 74 rokov, dva mesiace a tri dni.Dnes uplynie 41 rokov odvtedy, kedy pápež Ján Pavol II. vyhlásil 31. decembra 1980 svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy.Púť DARINY BANCÍKOVEJ k cieľu bola kľukatá, ale nevzdala sa a svojim pôsobením vyšliapala cestu mnohým nasledovníčkam. Prvá evanjelická farárka na Slovensku sa narodila pred 99 rokmi, 31. decembra 1922.Jeho sochy a pomníky možno vidieť na mnohých miestach na Slovensku, ako napríklad pamätník Duklianskych hrdinov "Žalujem", pamätník SNP v Bratislave, súsošie "Po boji" na bratislavskom Slavíne či socha Jánošíka v Terchovej. Sochár a medailér JÁN KULICH, ktorý patrí medzi popredných predstaviteľov slovenského umenia 20. storočia, by sa dnes dožil 91 rokov.Medzi najvýraznejšie a najlepšie herečky svojej generácie nesporne patrí divadelná a filmová herečka JANA OĽHOVÁ, ktorú poznajú diváci napríklad z filmov Želary, Muzika, Ostrým nožom alebo Amestie. Obsadzovaná a oceňovaná herečka, ktorá je matkou šiestich detí, sa narodila 31. decembra 1959.O štyri roky neskôr, na Silvestra roku 1963, sa narodila moderátorka a speváčka OĽGA ZÁBLACKÁ.Za kráľovnú diskoték bola vďaka svojim hitom v 70. rokoch 20. storočia považovaná americká speváčka DONNA SUMMEROVÁ, ktorá sa narodila 31. decembra 1948. Zomrela 17. mája 2012 a o rok neskôr ju uviedli do Rokenrolovej siene slávy.Na filmovom plátne zase žiari britský oscarový herec ANTHONY HOPKINS. Umelec, ktorého v roku 1993 povýšila kráľovná Alžbeta II. do rytierskeho stavu a od roku 2003 má svoju hviezdu na Chodníku slávy v Los Angeles sa dožíva 84 rokov.Aj ďalší dnešný oslávenec, rodák z britských ostrovov sa môže popýšiť prestížnym Oscarom. Herec BEN KINGSLEY, ktorý získal toto ocenenie za titulnú postavu vo filme Gándhí, oslavuje 78 rokov.Jeho motto znelo: Spravodlivosť, nie pomstu! Pred 113 rokmi, 31. decembra 1908, sa narodil známy rakúsky "lovec" nacistov SIMON WIESENTHAL.Jeden z najúspešnejších futbalových trénerov ALEX FERGUSON sa preslávil najmä pôsobením v Manchestri United. "Červených diablov" viedol v rokoch 1986 až 2013 a získal s nimi celý rad trofejí, vrátane 13 ligových titulov, dvakrát vyhral Ligu majstrov a jedenkrát Pohár víťazov pohárov. Legendárny škótsky tréner má dnes 80 rokov.Deň, v ktorom sa lúčime so starým rokom, patrí menu Silvester, ktoré má latinský pôvod, pričom v preklade znamená "lesný, z lesa".