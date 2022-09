Dvom poslancom SaS a poslankyni Za ľudí zanikol mandát

Bratislava 19. septembra (TASR) - Po demisii ministrov za SaS a ich návrate do parlamentu zanikol mandát náhradníkom, z poslaneckých lavíc odišli Miroslav Žiak a podpredseda parlamentu Milan Laurenčík (obaja SaS). Márii Kolíkovej (SaS) uvoľnila miesto Alexandra Pivková (Za ľudí). Kolíková totiž vo voľbách kandidovala za stranu Za ľudí, z ktorej počas volebného obdobia odišla.



Aktuálne má klub SaS v parlamente 20 poslancov, s Kolíkovou 21. Tá zatiaľ na webe parlamentu figuruje ako nezaradená. Predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová pre TASR potvrdila, že exministerka bude členkou klubu a už poslali oznámenie o zmene jeho zloženia.



Strana Za ľudí už klub nemá, keďže nespĺňa potrebný počet členov. Zastupujú ju v pléne len traja poslanci, na fungovanie klubu je potrebných podľa rokovacieho poriadku aspoň osem členov.



Najväčším klubom naďalej ostáva OĽANO so 47 poslancami, po ňom Smer-SD s 27 členmi. Sme rodina má aktuálne 20 členov klubu. Nezaradených poslancov je nateraz podľa webu NR SR 36 aj s Kolíkovou. Po jej začlenení do klubu SaS ich bude 35.