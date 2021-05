Zaočkovaní proti COVID-19 by mali dostávať európske certifikáty

Bratislava 18. mája (TASR) - Ľudia, ktorí budú tento týždeň zaočkovaní vakcínou proti ochoreniu COVID-19, by už mali dostávať tzv. prechodný certifikát. Tí, ktorí sa zaočkovali skôr majú dostať možnosť vybaviť si ho dodatočne. Avizoval to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s tým, že od 26. júna by mali všetci dostávať štandardné európske certifikáty.