Zaočkovaní Slováci na cestu do Spojeného kráľovstva nepotrebujú test

Bratislava 11. októbra (TASR) - Zaočkovaní Slováci nemusia pred cestou do Spojeného kráľovstva absolvovať test na ochorenie COVID-19. Sú však povinní otestovať sa deň po príchode do krajiny, pričom test treba objednať vopred. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na svojom webe.



Cestujúci, ktorí nie sú plne zaočkovaní, sa musia otestovať ešte pred cestou a po vstupe do Spojeného kráľovstva nastúpiť na desaťdňovú karanténu. "Rovnako tak si musia ešte pred cestou zakúpiť testy na druhý a ôsmy deň po príchode," priblížil rezort diplomacie.



Karanténu možno opustiť po získaní negatívneho výsledku testu, ktorý možno absolvovať na piaty deň pobytu v prípade, že aj výsledok testu z druhého bol negatívny. "Naďalej zostáva povinnosť absolvovať test aj na ôsmy deň," dodalo ministerstvo.