Zaočkovaní už môžu požiadať o očkovací certifikát

Bratislava 24. mája (TASR) – Záujemcovia o očkovací certifikát môžu od pondelka poobede požiadať o jeho zaslanie. Dočasné certifikáty majú byť platné do 11. augusta, potom ich majú nahradiť tzv. zelené pasy. O krajinách, ktoré budú dočasné certifikáty akceptovať, by mal informovať rezort zahraničia. Žiadosť treba vyplniť cez stránku vakcinacia.nczisk.sk. Informovali o tom riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Pavol Capek a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Peter Ferjančík.



Súčasťou dočasného certifikátu je bezpečnostný prvok – QR kód, ktorý obsahuje overovací link. Dočasný certifikát by mal byť doručený do 24 hodín po odoslaní žiadosti. O zaslanie certifikátu je možné požiadať už po absolvovaní prvej dávky vakcíny. „Na žiadosť o certifikát treba mať mobilný telefón, číslo, kde sa overuje prostredníctvom kódu a e-mailovú adresa, ktorá sa tiež overuje a na ktorú príde samotný certifikát,“ spresnil Capek. V prípade ľudí, ktorí nemajú e-mail, môžu o certifikát požiadať ich blízki.



Dočasný certifikát nie je totožný s potvrdením o absolvovaní očkovania, ktoré dostávajú ľudia vo vakcinačnom centre. „Samotné potvrdenie, ktoré dostanú vo vakcinančnom centre, je ekvivalent toho, čo dostali aj v minulosti, bolo to iba zjednotenie formátu. Je dvojjazyčné aj pre to, že sa u nás očkujú aj cudzinci,“ doplnil.



Akceptovanie dočasných certifikátov bude závisieť od bilaterálnych dohôd medzi krajinami. „Predpokladám, že toto sa vyjasní behom najbližších dní,“ podotkol Ferjančík s tým, že žiadosti o akceptovanie certifikátov sú doručované slovenskému rezortu diplomacie, ktorý by ich mal poslať diplomatickou cestou do okolitých krajín.



Certifikát má byť pri cestovaní do zahraničia povinný. Ferjančík odporúča, aby si občania pred cestovaním overili podmienky, ktoré platia v jednotlivých krajinách a tiež, či uznávajú slovenský certifikát. „Odporúčam mať stále pri sebe obidva doklady,“ spresnil s tým, že na území SR by mal stačiť doklad o zaočkovaní, ktorý vydávajú vo vakcinačných centrách.