Odborníci: Zaočkovanosť detí vo veku 12 až 14 rokov proti HPV stúpla

Bratislava 24. júna (TASR) - Zaočkovanosť detí vo vekovej skupine 12 až 14 rokov aspoň jednou dávkou vakcíny proti ľudskému papilomavírusu (HPV) vlani stúpla. Medziročne vzrástla u 13- a 14-ročných detí, ktorým je vakcína od decembra 2023 hradená z verejného zdravotného poistenia. Na druhej strane zaočkovanosť 12-ročných detí s nárokom na bezplatné očkovanie od mája 2022 poklesla o takmer 6000. Vyplýva to z dát, ktoré zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).



Za rok 2024 bolo na Slovensku zaočkovaných proti HPV aspoň jednou dávkou vakcíny 25.328 detí (14,5 percenta) vo veku 12 až 14 rokov. V roku 2023 bola miera zaočkovanosti v tejto vekovej skupine 13,5 percenta, čo predstavuje 23.694 detí.



Podiel zaočkovaných 12-ročných detí sa medziročne znížil z 38,4 percenta (22.163 detí) v roku 2023 na 27,9 percenta (16.320 detí) v roku 2024. Naopak, zvýšil sa počet zaočkovaných detí vo veku 13 až 14 rokov. Kým v rokoch 2018 až 2023 to bolo od 0,1 po 1,3 percenta zaočkovanosti, v roku 2024 využilo očkovanie 6,1 percenta dievčat a 4,9 percenta chlapcov vo veku 13 rokov a 9,8 percenta dievčat a 10,1 percenta chlapcov vo veku 14 rokov.



Očkovanie proti HPV podstupujú častejšie dievčatá, v roku 2024 to bolo 16,9 percenta dievčat oproti 12,2 percenta chlapcov vo veku 12 až 14 rokov. Najvyššia zaočkovanosť bola vlani v Bratislavskom kraji (17,9 percenta).



Počet detí zaočkovaných proti HPV vychádza z dát zdravotných poisťovní o uhradenej zdravotnej starostlivosti zasielaných do NCZI. Ide o počet detí, ktorým bola plne alebo čiastočne hradená vakcína z verejného zdravotného poistenia pri jej výdaji v lekárni. Údaje neobsahujú vydané vakcíny s plnou úhradou poistenca ako samoplatcu.