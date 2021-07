Zaočkovanosť marginalizovaných komunít oproti zvyšku SR zaostáva

Bratislava 15. júla (TASR) – Zaočkovanosť obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít či ľudí bez domova proti ochoreniu COVID-19 oproti celoslovenskému priemeru zaostáva. Napriek tomu sa však podarilo v rámci nízkoprahového očkovania zaočkovať už viac ako 2000 ľudí zo 16 obcí. Za projektom stoja Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva (IT MZ) SR, príspevková organizácia Zdravé regióny, Záchranná zdravotná služba (ZZS) a nezisková organizácia Odyseus.



"Zaočkovanosť prvou dávkou v takýchto komunitách podľa indícií z nášho monitoringu zatiaľ dosiahla v celoslovenskom priemere veľmi nízku úroveň. Úroveň nad desať percent dosahuje len 42 z 266 obcí a miest, kde organizácia priamo pôsobí," povedal Andrej Belák zo Zdravých regiónov.



Poukázal tiež na to, že práve v marginalizovaných rómskych komunitách boli v priebehu prvej vlny pandémie nového koronavírusu zaznamenané vysoké sídelné úrovne premorenosti, pomerne ťažké zdravotné dosahy u ľudí rovnakého veku. Išlo až o 44 percent hospitalizácií s ochorením a vyše 20 percent úmrtí u ľudí do 50 rokov a sociálne, ekonomicky i symbolicky najtvrdšie karanténne opatrenia.



Ako priblížila Lucia Roussier z IT MZ SR, pilotný projekt očkovania sa začal počas júna. Išlo predovšetkým o osoby z vylúčených komunít z východného Slovenska, ale aj z Bratislavy. Informovala, že u mobilnejších ľudí používajú vakcíny od Johnson&Johnson, prípadne vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech či spoločnosti Moderna.



Proces očkovania je úlohou ZZS SR, ktorá so zastúpením na 13 miestach vie zastrešiť celé Slovensko. "Naše mobilné tímy zabezpečujú očkovanie na rôznych miestach a pre rôzne typy organizácii, vedia prísť aj do odľahlejších oblastí," povedal generálny riaditeľ ZZS Ernest Caban s tým, že denne vedia zaočkovať stovky ľudí.



Dominika Jašeková z organizácie Odyseus zasa poukázala na to, že neraz musia bojovať aj s hoaxami a dezinformáciami. Zhodnotili však, že keď ľudia z vylúčených komunít vidia, že vakcíny sú bezpečné, pri druhej dávke očkovaní majú menšie obavy.



Celkovo na Slovensku ide asi o 250.000 ľudí z vylúčených komunít. Koncept nízkoprahového očkovania vyvinuli pre zraniteľné populácie.