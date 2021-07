Zaočkovaných je viac ako 11.000 detí vo veku od 12 do 14 rokov

Bratislava 12. júla (TASR) - Vo veku 12 až 14 rokov bolo k štvrtku (8. 7.) zaočkovaných prvou dávkou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 viac ako 11.000 detí. Druhú dávku vakcíny v tejto vekovej kategórii dostalo 197 osôb. Pre TASR to povedala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



"Vo vekovej kategórii od 15 do 17 rokov má prvú dávku očkovacej látky takmer 30.500 tínedžerov, druhú dávku vakcíny takmer 11.200 detí," priblížila s tým, že záujem očkovať vo svojej ambulancii má 120 pediatrov a 349 všeobecných lekárov pre dospelých. Zmluvy sa podľa jej slov postupne spracúvajú, počet očkujúcich lekárov v ambulanciách postupne rastie.



Z hľadiska očkovania detí a tínedžerov MZ SR zdôraznilo, že ide o účinnú prevenciu voči ochoreniu COVID-19, prípadne zabránenie jeho ťažšieho priebehu. Eliášová prízvukovala, že čím viac bude zaočkovaných detí a dospievajúcich v tomto veku, tým väčšia šanca bude na jeseň na plynulé prezenčné vyučovanie v školách.



Rezort zdravotníctva pripomína, že zaočkované dieťa ochráni seba aj deti v kolektíve. "Doprajme deťom plnohodnotné vzdelanie a nedovoľme, aby sme tu mali ďalšiu vlnu pandémie, ktorá by opäť priniesla množstvo úmrtí a preplnené nemocnice. Pomôžme spolu vyčerpaným zdravotníkom tým, že zaočkujeme seba aj svoje dieťa, ak má viac ako 12 rokov," uzavrela.