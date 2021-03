ZAP a ASL SR by reformu ambulantného sektora privítali

Bratislava 5. marca (TASR) - Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) a tiež Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR by reformu ambulantného sektora privítali. Ako zhodne uviedli pre TASR, na prezentáciu vízie takéhoto kroku ich Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nepozvalo.



MZ SR vo štvrtok (4.3.) informovalo, že v týchto dňoch predstavuje svojim partnerom víziu reformy primárnej ambulantnej sféry. Vďaka reforme by mali vzniknúť nové ambulancie. Podporiť sa tiež má vznik ambulancií v najkritickejších regiónoch. Avizuje aj nové nastavenie siete všeobecných lekárov, lepšiu dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti či motiváciu pre medikov, aby po vyštudovaní ostali pracovať na Slovensku.



"Vítame aktívny prístup MZ SR k problémom primárnej ambulantnej starostlivosti a oceňujeme prizvanie odborných spoločností všeobecného lekárstva a odbornej spoločnosti pre primárnu pediatriu k celému procesu prípravy reformy primárnej sféry," povedala riaditeľka zväzu Zuzana Dolinková s dôvetkom, že zatiaľ neboli prizvaní na rokovanie, na ktorom má rezort ambíciu predstaviť svojim partnerom víziu reformy primárnej ambulantnej sféry.



Doplnila, že ZAP ako organizácia združujúca všetky segmenty ambulantnej starostlivosti, z toho takmer 500 ambulancií všeobecného lekárstva pre dospelých, vyše 400 ambulancií pre deti a dorast a približne 900 špecializovaných ambulancií, je pripravený poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a odborné pripomienky k rodiacej sa reforme, pretože reforma primárnej starostlivosti je nepochybne úzko spätá s dobre fungujúcou špecializovanou ambulantnou starostlivosťou.



Prezident ASL SR Marián Šóth v reakcii pre TASR povedal, že ambulantný sektor je absolútne nevyhnutné zreformovať a zatraktívniť. Zdôraznil, že asociácia už v minulosti predkladala návrhy na reformu celého systému vzdelávania a rezidentského systému, ako aj odstúpenia praxe a celého zlepšenia postavenia všeobecných lekárov na Slovensku.



Skonštatoval, že organizáciu zastrešujúcu najvyšší počet ambulantných lekárov, ako všeobecných lekárov pre dospelých, primárnych pediatrov, gynekológov, špecialistov logopédov, psychológov ako aj agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, nikto k tvorbe ani prezentácii tohto materiálu nepozval. "Uvidíme, či reforma zahrnula požiadavky praxe," dodal.



MZ SR ešte vo štvrtok uviedlo, že vedenie ministerstva v týchto dňoch o vízii diskutuje so všetkými kľúčovými partnermi v zdravotníctve - s ambulantnými lekármi a odbornými spoločnosťami, zástupcami samosprávnych krajov či zdravotnými poisťovňami.