ZAP: Antigénové testovanie môže narušiť chod prevádzky ambulancie

Bratislava 18. novembra (TASR) – Testovanie antigénovými testami môže predstavovať narušenie bežného chodu prevádzky ambulancie. Dôvodom je to, že takýto krok sa musí realizovať bezpodmienečne v súlade so všetkými nevyhnutnými epidemiologickými opatreniami. Pre TASR to povedala prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Zuzana Dolinková.



"ZAP víta možnosť testovania skríningovými antigénovými testami na SARS-CoV-2 na ambulanciách, avšak nepovažuje za reálne, aby testovanie bolo dostupné v každej ambulancii," povedala s tým, že zväz súhlasí, aby uvedenú možnosť mohli ambulancie využívať v rámci svojich časových a personálnych kapacít tak, aby bol zabezpečený správny manažment práce a maximálna ochrana zdravia pacientov a zdravotníkov.



Doplnila, že zo strany zdravotných poisťovní je tento výkon hradený v závislosti od typu vyšetrovacej metódy, ktorú lekár pri vyhodnocovaní testovania použije, a to vo výške približne desať eur, respektíve 15 eur pri použití špeciálneho prístroja.



Úhradu zdravotných poisťovní za tento výkon považuje zväz za nedostatočnú. "Jej výška v adekvátnej miere nezohľadňuje trhovú cenu testov, cenu práce lekára, osobné ochranné pracovné pomôcky a potenciálne epidemiologické riziko spojené so zdravotným výkonom," dodala Dolinková.