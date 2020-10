Zväz ambulantných poskytovateľov chce jasné informácie k ambulanciám

Bratislava 20. októbra (TASR) – Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) vyzval ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), aby informoval o tom, kým a ako je zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti na všetkých úrovniach pre pacientov, ktorých ambulantní lekári boli povolaní do nemocníc. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pre TASR uviedlo, že na túto tému so zástupcami ambulantného sektora sa už rozprávalo.



Prezidentka ZAP Zuzana Dolinková kritizuje rezort zdravotníctva a tvrdí, že na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu sa nepripravilo. Vyjadrenia Krajčího, že situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 nie je pod kontrolou, podľa jej slov umocňuje chaos a bezmocnosť v celom rezorte. Rovnako doplnila, že počas prvej vlny pandémie predložil ZAP vláde, MZ SR aj ústrednému krízovému štábu návrh na reprofilizáciu celého zdravotníctva, teda nielen ústavnej, ale aj ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Podľa šéfky asociácie však o tento materiál "nikto z kompetentných neprejavil záujem".



Dolinková preto vyzvala šéfa rezortu zdravotníctva, aby obratom zvolal stretnutie k reprofilizácii ambulantného sektora, aby sa stanovili jasné pravidlá, ktoré ambulancie sú nevyhnutné na zachovanie starostlivosti a z ktorých možno ambulantných lekárov povolávať do nemocníc. Na stretnutí by sa podľa nej mali zúčastniť zástupcovia ambulantných a ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, predstavitelia odborných spoločností a ich hlavní odborníci, a rovnako aj zástupcovia záchrannej zdravotnej služby.



MZ SR v reakcii na tvrdenia ZAP uviedlo, že vníma všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako plnohodnotných partnerov na diskusiu, zástupcov ambulantného sektora nevynímajúc. Poukázalo na to, že minulý týždeň sa na pôde ministerstva pod vedením šéfa rezortu konalo rokovanie Odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady v rezorte zdravotníctva, kde boli aj zástupcovia ambulantného sektora.



"Pozorne sme si vypočuli všetky argumenty ambulantného sektora a spoločne konštruktívne diskutovali o riešeniach. Ambulantný sektor je pre nás veľmi dôležitý, a preto postupne systematicky pracujeme na jeho napredovaní tak v prospech pacientov, ako aj zdravotníkov pracujúcich v ňom, ktorých prácu si vážime," uzavrelo MZ SR.