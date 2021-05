Ambulantní poskytovatelia: Reforma zdravotníctva zhora je nereálna

Bratislava 30. mája (TASR) - Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) považuje za nereálne reformovať slovenské zdravotníctvo od hora, teda od optimalizácie siete nemocníc, pretože tie sú až vrcholovým stupňom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pre TASR to v reakcii na plánovanú reformu ohlásenú Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR povedala prezidentka ZAP Zuzana Dolinková.



„Ak máme zanedbané a prehnité základy, ktoré v ponímaní zdravotnej starostlivosti predstavuje prednemocničná, teda ambulantná zdravotná starostlivosť, samotná optimalizácia siete nemocníc nemôže pre pacienta priniesť požadovaný efekt,“ uviedla s tým, že reformovať je nevyhnuté nielen primárnu všeobecnú, ale súčasne aj špecializovanú ambulantnú starostlivosť.



To, čo aktuálne podľa jej slov prioritne slovenskému zdravotníctvu chýba, je predovšetkým zdravotnícky personál. Hovorí, že ľudské zdroje, ich udržateľnosť, navrátenie do rezortu a nastavenie motivácie zdravotníkov zostať v systéme, bolo neskoro začať riešiť už včera. Tvrdí, že dosiahnutie tohto cieľa však predložený návrh optimalizácie siete nemocníc nijako nerieši.



Akokoľvek modernizované a rekonštruované budovy nemocníc budú podľa zväzu zbytočné, ak v nich nebude mať kto liečiť. Pacienti podľa jeho šéfky potrebujú dostupnú, kvalitnú, spravodlivú a solidárnu zdravotnú starostlivosť. „Bez zdravotníkov, bez toho, aby sme konečne zreálnili výšku výdavkov na zdravotníctvo na úroveň priemeru krajín Európskej únie a bez toho, aby sme jasne zadefinovali nárok pacienta, to však nepôjde,“ doplnila.



Návrh MZ SR k optimalizácii siete nemocníc, ktorý rezort predstavil zástupcom odbornej verejnosti, podľa Dolinkovej takmer identicky kopíruje pôvodný návrh stratifikácie nemocníc predložený v roku 2019 exministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou.