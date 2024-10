ZAP má v súvislosti s predstaveným kompromisom pri konsolidácii otázky

Bratislava 18. októbra (TASR) - Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) má viaceré otázky v súvislosti s kompromisom pri konsolidácii, ktorý v piatok ponúkol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). "Ak na prednesený kompromis na zachovanie miezd vláda alokovala 100 miliónov eur a zároveň hovorí, že toto je strop a viac zdrojov nie je a nebude, ako z týchto zdrojov zasanujú následky konsolidačných opatrení ostatných zdravotníckych subjektov vrátane ambulancií," pýta sa zväz na sociálnej sieti.



Poukázal tiež na to, že zdroje pre ambulantný sektor sú priamo naviazane na platový automat. Žiada preto odpoveď na to, s akým medziročným navýšením majú počítať ambulancie.



ZAP zároveň upozornil, že zdravotné sestry pracujúce v ambulanciách sú v kontexte platového automatu a navýšenia miezd nemocničných sestier diskriminované. "Na ich valorizáciu platov nie sú alokované žiadne prostriedky a v navýšení pre ambulantný sektor sa s nimi nepočíta," poznamenal zväz.



Žiada preto kompetentných o vysvetlenie, čo má očakávať zvyšok sektora. "Následne budeme vedieť, aké kroky budeme nútení urobiť, aby sme ochránili našich lekárov, zdravotné sestry a ostatný personál v záujme zachovania chodu našich ambulancií pre pacientov," dodal ZAP.



Šaško v piatok oznámil, že sa s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) dohodli na navýšení finančných prostriedkov na platy zdravotníkov vo výške viac ako 100 miliónov eur. Sestrám a záchranárom ponúka rovnaké zvyšovanie miezd ako pred konsolidáciou. Lekárom by sa platy mohli zvýšiť o 6,4 percenta namiesto troch percent.