ZAP: Návrhy k reforme ambulantnej siete nie sú poňaté systémovo

Bratislava 20. júla (TASR) - Návrhy v reforme ambulantného sektora sú zatiaľ riešené len čiastkovo, nie sú poňaté komplexne a systémovo. Pre TASR to v reakcii na legislatívny návrh pripravovanej reformy nemocničného a ambulantného sektora z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR povedala výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Naďa Trenčanská Bedušová.



Zdôraznila, že materiál je zatiaľ len vo fáze pracovnej verzie a že dotknutí stakeholderi majú v týchto dňoch zasielať k tomuto pracovnému návrhu ministerstvu svoje pripomienky. Tie budú predmetom ďalšej odbornej diskusie ešte predtým, ako legislatívny návrh pôjde do medzirezortného pripomienkového konania v auguste.



Zväz považuje za korektné vyjadriť sa až ku konečnému a konkrétnemu legislatívnemu návrhu. "Čo považujeme za kľúčové a čo v pripravovanom materiáli úplne absentuje, je definovanie nároku pacienta, bez čoho nie je možné uskutočniť komplexnú reformu zdravotnej starostlivosti," povedala jeho šéfka.



Poukázala aj na to, že odborné spoločnosti i lekárske združenia upozorňovali na alarmujúcu situáciu v oblasti ľudských zdrojov v zdravotníctve dlhodobo. Skôr, ako sa vôbec začne premýšľať o procesoch a reformách, ktorými by sa zvrátil negatívny trend a odvrátil kolaps ambulantnej starostlivosti, je podľa Trenčanskej Bedušovej nevyhnutné zmapovanie skutočnej situácie, definovanie potreby. "A presne to má byť obsahom pripravovanej novej právnej úpravy, zonácia a definovanie optimálnej siete všeobecnej zdravotnej starostlivosti," uviedla. Zväz zároveň víta aktívny prístup ministerstva a pozvanie odborníkov k spolupráci už pri príprave reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Pre úspech tejto reformy je však podľa neho dôležité, aby sa súčasne s primárnou starostlivosťou riešila aj špecializovaná ambulantná starostlivosť.



"Zaoberať sa separátne len reformou jedného segmentu ešte viac prehĺbi rozdiely v systéme ambulantnej starostlivosti, znemožní definovanie kompetencií a pre pacienta to neprinesie požadovaný efekt, ktorým je jasné zadefinovanie manažmentu cesty pacienta od svojho obvodného lekára cez ambulantného špecialistu až do nemocnice," myslí si jeho výkonná riaditeľka.



Za dôležité považuje aj to, aby celý proces nebol postavený len na definovaní siete bez následných úprav platobných mechanizmov či bez vytvorenia rámca ďalších motivačných nástrojov.



"Okrem pripravovaného finančného príspevku pri založení novej ambulancie je z nášho pohľadu viac ako žiaduce venovať rovnako veľkú pozornosť aj stabilizácii súčasných poskytovateľov. Ambulantný, ale ani nemocničný, záchranný, lekárenský či ošetrovateľský sektor nemôže fungovať len vďaka zodpovednosti a obetavosti zdravotníkov, tak ako to bolo dlhodobo doteraz," dodala.