Dolinková: Povolávanie ambulantných lekárov nebolo konzultované

Bratislava 30. decembra (TASR) - Možnosť povolať ambulantných lekárov do nemocníc so Zväzom ambulantných poskytovateľov (ZAP) nikto nekonzultoval. Organizácia to v kritickej situácii pandémie považuje za hazard. Pre TASR to uviedla Zuzana Dolinková, prezidentka ZAP.



Organizácia zastupuje najväčší počet poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. "Bez spolupráce so zástupcami tých, ktorých sa uloženie povinnosti bytostne týka, bez koordinácie a odbornej prípravy celého ambulantného sektora, bez presného plánu, ako bude manažovaná ambulantná starostlivosť môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu zdravia občanov," poukázala Dolinková.



Uistila však, že ZAP je pripravený spolupracovať a urobiť všetko preto, aby sa boj s pandémiou ukončil čo najrýchlejšie. "Je nevyhnutné veľmi rozvážne riadiť využitie všetkých ľudských zdrojov a dôsledne pripraviť následnosť každého ďalšieho kroku, čo však nemožno úspešne uskutočniť bez expertízy všetkých zainteresovaných subjektov," dodala Dolinková.



Ambulantných lekárov bude možné v prípade mobilizácie využiť aj v nemocniciach. Doteraz mali v prípade uloženia pracovnej povinnosti zostať vo svojich ambulanciách. Zmenu vládneho nariadenia odobril v utorok (29. 12.) kabinet na svojom online rokovaní.