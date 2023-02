Ambulancie predĺžili zmluvy so VšZP a Dôverou o mesiac, budú rokovať

Bratislava 27. februára (TASR) - Ambulancie združené v Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) predĺžili zmluvy so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) i súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera o ďalší mesiac, pôvodne mali končiť vo februári. Rokovania o podmienkach zmlúv na tento rok majú pokračovať v marci. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka ZAP Naďa Trenčanská Bedušová. Ak k dohode nedôjde, členovia ZAP, ako aj Zdravity budú od apríla s poisťovňami v nezmluvnom vzťahu.



Na predĺženie zmlúv podľa zväzu vyzvali obe zdravotné poisťovne. "Napriek tomu, že takto vzniknutá situácia má negatívny finančný dopad na ambulancie našich členov a predlžuje obdobie neistoty financovania ich ambulancií, v záujme predchádzania nezmluvného vzťahu, ako i s ohľadom na pacientov nám nezostalo nič iné, len navrhované predĺženie súčasných cenových podmienok o jeden mesiac, teda do 31. marca, akceptovať," uviedla Trenčanská Bedušová.



Dodala, že ZAP návrh prijal s podmienkou, že bude zo strany zdravotných poisťovní dodržaný záväzok deklarovaného medziročného navýšenia minimálne na úrovni 20 percent. "Mrzí nás, že napriek enormnej snahe zo strany ZAP nebolo možné dospieť včas k uspokojivému výsledku a uzavrieť so zdravotnými poisťovňami rokovania podpisom nových cenových dodatkov s účinnosťou od 1. marca," doplnila riaditeľka.



Ambulancie združené v Zdravite sú v marci s poisťovňami v dohodovacom konaní. Šéf Zdravity Marián Šóth predpokladá, že situácia by sa mohla vyriešiť v polovici marca. Zdravotná starostlivosť má byť v ambulanciách do konca marca poskytovaná štandardne.



VšZP a Dôvera mali zmluvy s ambulanciami platné do konca januára. Ich predĺženiu predchádzala dohoda o dofinancovaní sektora o 283 miliónov eur. Súkromná Union zdravotná poisťovňa má aktuálne platné zmluvy s ambulantnými združeniami do 31. marca, s niektorými ambulantnými lekármi aj dlhšie.