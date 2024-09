ZAP: Konsolidačný balík bude pre ambulantný sektor likvidačný

Bratislava 24. septembra (TASR) - Vládou predstavený konsolidačný balík opatrení bude pre ambulantný sektor likvidačný. Upozornil na to Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) na pondelkovom (23. 9.) mimoriadnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR. ZAP zároveň zastáva názor, že zdravotníctvo by nemalo byť sektorom, v ktorom by sa mali v súčasnej kritickej situácii uplatňovať úsporné opatrenia. TASR o tom informovala výkonná riaditeľku zväzu Naďa Trenčanská Bedušová.



"Uvedomujeme si dôležitosť a nutnosť konsolidácie verejných financií, avšak v predloženej podobe sú pre ambulantný sektor likvidačné. Preto sme pod záštitou Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR radikálne odmietli zavedenie transakčnej dane a zároveň jasne popísali možné negatívne dosahy ostatných konsolidačných opatrení. Konštatujeme, že predstavené úsporné riešenia na strane štátu nie sú dostatočné a zároveň neboli využité všetky dostupné prostriedky, ktoré by na príjmovej strane zabezpečili dodatočné zdroje z iných - menej exponovaných odvetví, ako je zdravotníctvo," skonštatoval ZAP.



V zdravotníctve by sa podľa neho v súčasnosti nemali prijímať úsporné opatrenia. "Optimalizácia sektora by mala byť systémová. Realizácia opatrení z konsolidačného návrhu by znamenala obrovské mínus nielen pre poskytovateľov, ale aj pre pacientov a pre štát samotný," poznamenal zväz.



Konsolidačné opatrenia v zdravotníctve, ktoré minulý týždeň predstavila vláda, kritizujú zástupcovia nemocníc, nemocničných i ambulantných lekárov či zástupcovia sestier. Taktiež Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov či Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED. Upozorňujú, že opatrenia spôsobia odlev odborníkov a kolaps systému, a vyzývajú vládu, aby od nich upustila.



Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) v reakcii na kritiku uviedla, že konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes dosť skúšaného zdravotníctva. Zároveň deklarovala, že ministerstvo robí opatrenia na zefektívnenie manažmentu.