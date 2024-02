Zväz ambulantných poskytovateľov: Náš sektor nie je prioritou

Bratislava 7. februára (TASR) - Takzvaná prerozdeľovacia vyhláška ukázala, že ambulantný sektor nie je prioritou, skôr naopak. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Naďa Trenčanská Bedušová. Poukázala na to, že neprináša žiadne alebo len minimálne zvýšenie financií. Ak sa v tejto podobe pretaví do zmlúv so zdravotnými poisťovňami, nevie si predstaviť, že by ich ambulancie podpísali.



"Sme veľmi sklamaní. Síce rozumieme tomu, že je potrebné riešiť aktuálnu zadlženosť ústavnej zdravotnej starostlivosti, na druhej strane si však nemyslíme, že vhodnou cestou je to robiť na úkor ambulantnej sféry, ktorá má na pleciach viac ako 70 percent starostlivosti o pacientov," skonštatovala pre TASR.



Trenčanská Bedušová upozornila na to, že neprichádza k žiadnemu, respektíve len veľmi minimálnemu zvýšeniu v ambulantnom sektore. "Nepokryje ani základnú infláciu a rast vstupných nákladov," podotkla. Nebude podľa jej slov možné ani dorovnať mzdy personálu na úroveň nemocníc z minulého roka. Nevie si predstaviť, žeby ambulancie so zdravotnými poisťovňami v takomto prípade podpísali zmluvy. Avizovala, že vyhlášku budú pripomienkovať v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Zároveň upozornila na pokračovanie trendu zatvárania ambulancií. "Päťdesiat percent lekárov je v dôchodkovom veku, oni nebudú chcieť v tomto marazme ďalej pokračovať," poznamenala. Pokiaľ nedôjde k relevantnému zvýšeniu, hrozí podľa nej aj to, že lekári-špecialisti prejdú hromadne na nezmluvné vzťahy. "To je jediná legálna cesta, akou si môžu financovať ambulancie na základe reálnych cien, a tak zachovať ich existenciu pre pacientov," dodala.



Poukázala tiež na to, že ministerstvo deklarovalo, že ak sa zrealizujú úspory z revízie výdavkov, môžu zdravotné poisťovne usporené prostriedky smerovať do špecializovanej zdravotnej starostlivosti na zavádzanie nového zoznamu výkonov. "Nielenže sú finančné prostriedky alokované vyhláškou na ambulantnú zdravotnú starostlivosť nedostatočné, ale i podmienené úsporami. Je to podmienka na podmienku a, navyše, nerealizovateľná," uzavrela.



Vyhlášku k prerozdeleniu financií pre zdravotníctvo na tento rok predložilo ministerstvo zdravotníctva v stredu do medzirezortného pripomienkového konania. Účinná by mohla byť podľa neho od marca.