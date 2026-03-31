< sekcia Slovensko
ZAP sa dohodol na pokračovaní zmluvného vzťahu s VšZP a Union ZP
Zväz upozornil, že dohodnuté finančné zdroje nereflektujú výrazný a dlhodobý nárast nákladov súvisiacich s poskytovaním ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) sa dohodol na pokračovaní zmluvného vzťahu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a súkromnou Union zdravotnou poisťovňou. TASR o tom informovali zo ZAP.
„ZAP v riadnom termíne dospel k dohode s VšZP a Union zdravotnou poisťovňou o pokračovaní zmluvných vzťahov s účinnosťou od 1. apríla, čím sa zabezpečuje kontinuita poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov aj v nasledujúcom období,“ uviedol zväz.
Ocenil zároveň snahu oboch zdravotných poisťovní v maximálnej možnej miere, v rámci ich možností, vyhovieť požiadavkám poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Upozornil však, že dohodnuté finančné zdroje nereflektujú výrazný a dlhodobý nárast nákladov súvisiacich s poskytovaním ambulantnej zdravotnej starostlivosti. „Najmä v oblasti personálnych výdavkov, prevádzkových nákladov, energií, nájmov, zdravotníckeho materiálu a plnenia legislatívnych a digitalizačných povinností,“ podotkol ZAP.
Deklaroval, že bude aj naďalej aktívne presadzovať systémové riešenia, ktoré umožnia stabilné fungovanie ambulantného sektora a zachovanie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre pacientov vo všetkých regiónoch Slovenska.
