ZAP pacientom odporúča testovať sa ešte pred návštevou ambulancie

Bratislava 2. októbra (TASR) - Preukazovanie sa pacientov potvrdením o zaočkovaní alebo testovaní pred vyšetrením zostalo v niektorých prípadoch na rozhodnutí ambulantných lekárov. Vyplýva to z usmernenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR k testovaniu pacientov aj zamestnancov v nemocniciach a ambulanciách. Ako pre TASR uviedla prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Jaroslava Orosová, takýto krok môže opäť priniesť sporné situácie a nežiaduce nálady do vzťahu medzi lekárom a pacientom.



Šéfka zväzu poukázala na to, že hoci usmernenie ministerstvo aktualizovalo v prvej polovici septembra, ani ZAP nemá v tejto súvislosti zodpovedané všetky otázky. O tejto téme naďalej komunikuje s MZ. "Považujeme za prínosné, ak sa vykonateľnosť a prípadné dosahy pripravovaných usmernení konzultujú s lekármi z praxe," uviedla.



Zároveň je podľa jej slov potrebné si uvedomiť, že práve v čase zvýšenej chorobnosti je logistika testovania priamo v ambulanciách ťažko realizovateľná. "Je zásadný rozdiel testovať dobrovoľne, takpovediac pre istotu, bezpríznakového pacienta a testovať pacienta, ktorý príznaky má. K tomu je navyše potrebné adekvátne prispôsobiť nielen vybavenie personálu, ochranné pomôcky, ale aj priestory ambulancie a ich následnú dezinfekciu," vysvetlila.



Zanedbateľná nie je podľa jej slov ani časová náročnosť samotného výkonu u príznakového pacienta, ktorý po testovaní vyjde ako pozitívny, a to najmä v súvislosti s dezinfekciou priestorov. ZAP preto odporúča pacientom, aby testovanie absolvovali ešte pred návštevou ambulancie.



"Okrem toho nemáme odpovede na to, ako majú ambulantní lekári prípadne testovať svojich nezaočkovaných zamestnancov, či dostanú testy zo Štátnych hmotných rezerv SR ako nemocnice, keďže stanovisko a vysvetlenie ambulancie v tomto zmysle dodnes nemajú," doplnila.



Zdôraznila, že epidemiologická situácia sa opätovne zhoršuje. "Pri nízkej miere zaočkovanosti musíme postupovať tak, aby rizikom nákazy boli čo najmenej postihnutí ostatní pacienti, ako i samotný zdravotnícky personál," uzavrela.