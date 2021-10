Všeobecní lekári vítajú kompetenciu manažovať pacientov s prediabetom

Bratislava 11. októbra (TASR) - Všeobecní lekári pre dospelých vítajú novú kompetenciu manažovať pacientov s prediabetom. Nateraz však ešte nie je možné tento výkon vykazovať. Aj preto bude Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) rokovať so zdravotnými poisťovňami o zazmluvnení tohto výkonu pre ambulancie všeobecných lekárov. Pre TASR to potvrdila výkonná riaditeľka ZAP Naďa Trenčanská Bedušová.



Práve v ambulancii všeobecného lekára sa najčastejšie odhalí zvýšená glykémia. "Preto vnímame pozitívne, že sa podarilo dospieť ku konsenzu medzi všeobecnými lekármi a diabetologickou spoločnosťou. Ambulantní všeobecní lekári sa o týchto pacientov starali aj doteraz, no chýbal im jednotný odporúčaný postup," spresnila prezidentka ZAP Jaroslava Orosová.



Prvé vyšetrenie v ambulancii všeobecného lekára ušetrí čas pacientovi a poskytne viac priestoru diabetológom pre pacientov s ťažšou formou cukrovky. Okrem toho je kontrola glykémie súčasťou každej preventívnej prehliadky. "Táto kompetencia je založená na dobrovoľnosti. Lekár sa môže slobodne rozhodnúť, či túto kompetenciu bude využívať. Novú kompetenciu vnímame ako pozitívny krok, a to najmä pre oblasti s nedostatkom diabetológov," vysvetlila Orosová. ZAP aktuálne plánuje rokovať so všetkými zdravotnými poisťovňami, aby bol výkon hradený zo zdravotného poistenia.



Všeobecným lekárom pre dospelých sa od októbra rozširujú kompetencie. Po novom budú môcť poskytovať starostlivosť a manažovať pacientov s predcukrovkou. Na starosti budú mať aj pacientov s vysokým krvným tlakom prostredníctvom telekonzultácií. V piatok (8. 10.) o tom informovala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre všeobecné lekárstvo Adriana Šimková. Po novom už všeobecní lekári nebudú mať len kompetenciu poučiť pacienta o rizikách predcukrovky, v ambulanciách už môžu vykonať aj všetky klinické a laboratórne vyšetrenia.