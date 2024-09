ZAP žiada vládu, aby ponúkla riešenie na udržateľnosť ich ambulancií

Bratislava 27. septembra (TASR) - Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) žiada Vládu SR, aby ponúkla ambulantnému sektoru riešenie, ktoré zabezpečí udržateľnosť ich ambulancií pre pacientov. Zdôrazňuje, že nesúhlasí so zavádzaním akýchkoľvek nových daní, či zvyšovaním tých existujúcich, bez adekvátneho zohľadnenia potrieb ambulantného sektora v pripravovanom rozpočte. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka ZAP Naďa Trenčanská Bedušová.



"Zväz ambulantných poskytovateľov s veľkými obavami sleduje vývoj pri schvaľovaní konsolidačných opatrení. Sme naozaj rozčarovaní a znechutení z toho, ako sú v našom štáte nastavené priority.(...) No v kontexte našich opakovaných žiadostí o zníženie sadzby DPH pre ambulantný sektor, trvajúcich už niekoľko rokov, sme naozaj nepríjemne zaskočení, že udržateľnosť slovenských ambulancií nie je prioritou," apeluje Trenčanská Bedušová.



Tvrdí, že ambulantný sektor je asi jedinou podnikateľskou skupinou na Slovensku, ktorá nie je platcom DPH a zároveň má veľmi prísne regulované príjmy a teda zvýšené DPH na vstupe, nevie uplatniť na výstupe, ani ho pretaviť do konečnej ceny služby. "Nemáme žiadny legitímny nástroj, ktorým by sme sa vedeli brániť, či ošetriť naše rastúce vstupné náklady, sme absolútne odkázaní na zodpovedný prístup štátu k financovaniu sektora," ozrejmila Trenčanská Bedušová.



Zároveň upozorňuje, že ak ich námietky a žiadosti zostanú nevypočuté vzhľadom na plánované úspory v sektore zdravotníctva, ktoré sa dotknú práve ambulantného sektora, nebude už čo rozvíjať či reformovať. "V takom prípade nám žiaľ nezostane nič iné, ako odmietnuť pokračovanie zmluvného vzťahu a prevziať zodpovednosť za financovanie a chod ambulancie v plnej miere. Týmto činom však štát výrazne obmedzí, či dokonca znemožní prístup k zdravotnej starostlivosti pomerne veľkej skupine pacientov," apeluje Trenčanská Bedušová.