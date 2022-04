Lekári: Zmluvy uzavreté s zdravotnými poisťovňami nepokrývajú náklady

Bratislava 22. apríla (TASR) - Lekári združení v Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) majú podpísané zmluvy so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami. Upozorňujú však, že ani jedna z nich nepokryje potreby a náklady lekárov. Apelujú preto na vládu SR, aby začala kritickú situáciu riešiť.



"Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) po niekoľkomesačných intenzívnych jednaniach napokon dospel k dohode aj so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Musíme však konštatovať, že dodatky, ktorých podpis prebehne v týchto dňoch, nepokryjú skutočné potreby a reálne náklady poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré rastú každým dňom," uviedla prezidentka ZAP Jaroslava Orosová.



Dodala, že dohoda so štátnou poisťovňou bola napriek nedostatočným zvýšeniam cenových podmienok akceptovaná s ohľadom na pacientov a vieru, že zodpovední si uvedomia vážnosť situácie. Podotkla, že zanedbanie zdravotnej starostlivosti, ako i šetrenie na nej, má dosah na celú spoločnosť aj na samotnú ekonomiku krajiny.



ZAP preto žiada okamžité a riadne dofinancovanie sektora, rovnako aj urgentné riešenie zmeny energetickej segmentácie a zaradenie ambulantného sektora do segmentu regulovaného zákazníka. "Budeme tiež požadovať garancie v podobe každoročného automatického zvyšovania platieb o infláciu a pevne stanovené percento určené na ostatné náklady, mzdy, ako i na rozvoj a obnovu ambulancií," ozrejmil ZAP.