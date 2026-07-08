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Meteorológovia varujú: Západné Slovensko môže zasiahnuť silný vietor

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Výstraha pred vetrom platí pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, ako aj takmer celý Nitriansky kraj.

Autor TASR
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Bratislava 8. júla (TASR) - Západné Slovensko môže v stredu podvečer zasiahnuť silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí do 20.00 h.

Výstraha pred vetrom platí pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, ako aj takmer celý Nitriansky kraj.
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