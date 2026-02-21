< sekcia Slovensko
Západné Slovensko v sobotu zasiahlo zemetrasenie
Epicentrum bolo na slovensko-maďarských hraniciach pri Šamoríne.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 21. februára (TASR) - Západné Slovensko v sobotu popoludní zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,3, prvotné dáta hovorili o magnitúde 4,6. Informuje o tom na svojom webe Európsko-stredomorské seizmologické centrum (EMSC). Pre TASR zemetrasenie potvrdil aj vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay. Ako dodal, epicentrum bolo na slovensko-maďarských hraniciach približne dva kilometre od Šamorína.
Web EMSC označil miesto namerania zemetrasenia súradnicami, ktoré odkazujú na pole v blízkosti obce Kyselica neďaleko Šamorína. Predchádzajúce dáta odkazovali na vodné dielo Gabčíkovo. Zemetrasenie malo byť podľa EMSC v hĺbke 13 kilometrov o 13.44 h stredoeurópskeho času.
Csicsay pre TASR uviedol, že namerané údaje automatickými prístrojmi ešte musí prezrieť seizmológ.
Obyvateľka Šamorína Diana pre TASR opísala, že otrasy boli intenzívne asi počas desiatich sekúnd. Mala pocit, akoby veľmi blízko spadlo lietadlo. „Triasol sa nám celý dom a nábytok, spolu s priateľom sme vyšli von, kde sme stretli aj ostatných susedov,“ uviedla. Otrasy bolo cítiť aj v Bratislave. Ľudia cítili, ako sa im trasú sedačky, písacie stoly či monitory. Hasiči pre TASR potvrdili že vykonávajú prieskum v okolí Šamorína na základe volaní.