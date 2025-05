Zápalové ochorenia čriev často sprevádzajú aj mimočrevné prejavy

Bratislava 13. mája (TASR) - Crohnova choroba a ulcerózna kolitída sú chronické zápalové ochorenia tráviaceho traktu (IBD - z anglického Inflammatory Bowel Disease), ktoré si mnohí spájajú najmä s črevnými ťažkosťami. Až polovica pacientov však trpí aj mimočrevnými prejavmi, ako sú osteoporóza, artritída, psoriáza, ale aj neurologické a kardiovaskulárne problémy. Pri príležitosti budúcotýždňového Svetového dňa IBD (19. 5.) na to v utorok upozornili zástupcovia Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS) a pacientskej organizácie Slovak Crohn Club.



Ako uviedli, artritída a zápal kĺbov sú najčastejšími komplikáciami a vyskytujú sa u 30 percent pacientov. Druhými najčastejšími sú kožné problémy, ktoré postihujú asi 20 percent pacientov. Prejavujú sa vo forme rôznych kožných uzlín, pľuzgierov, análnych trhlín či psoriázy. „Mimočrevné prejavy sú nielen bolestivé a obmedzujúce, ale často zostávajú nediagnostikované alebo nesprávne liečené, keďže ich súvis s IBD nie je samozrejmý,“ podotkla vedúca lekárka Centra pre špecializovanú liečbu IBD Polikliniky Bezručova v Bratislave Anna Gojdičová. Okrem toho sú pacienti s IBD ohrození aj osteoporózou a osteopéniou, majú očné problémy a bojujú aj s obličkovými kameňmi, tukovým ochorením pečene či pankreasu. Často ochorenie sprevádza aj anémia.



Prezident SGS Tibor Hlavatý ozrejmil, že na Slovensku je približne 28.000 pacientov s IBD, pričom ide o ochorenie postihujúce najmä mladšie vekové skupiny. Dvadsaťpäť percent ochorení sa podľa jeho slov začína už v detstve. „Príčina vzniku Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy nie je jednoznačná. Okrem genetickej predispozície zohrávajú úlohu aj faktory ako životný štýl, stres či imunitný systém,“ vysvetlil Hlavatý. Dodal, že vďaka modernej liečbe je v súčasnosti kvalita života u pacientov veľmi dobrá, aj keď sa musia liečiť celoživotne.



Odborníci upozornili, že okrem symptómov pacienti čelia aj sociálnym problémom. „V našej pacientskej organizácii sa opakovane stretávame s prípadmi, keď pacientom nie je priznaný invalidný dôchodok. Je to jasné - sme mladí, navonok vyzeráme zdravo, no realita je úplne iná. IBD je komplexné ochorenie, ktoré výrazne zasahuje do fyzického aj duševného zdravia,“ priblížila predsedníčka Slovak Crohn Club Veronika Ivančíková. Poukázala na to, že pacienti denne čelia realite, ako sú operácie, zábaly, vedľajšie účinky liečby či dlhodobé vyčerpanie, s čím sa podľa jej slov veľmi ťažko žije produktívne a aktívne.