Zapichnutá rybia kosť ako častá príčina zásahov záchranárov je mýtus

Bratislava 22. decembra (TASR) - Zdravotnícki záchranári na Štedrý deň nevyrážajú k pacientom, aby im vytiahli zapichnutú rybiu kosť. Ide o mýtus. Operátori tiesňovej linky 155 sa takýmito prípadmi zaoberajú len výnimočne a vo väčšine ich riešia telefonickou konzultáciou. Pre TASR to povedala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.



Ako priblížila, záchranárov vysielajú na Štedrý deň najčastejšie k pacientom, ktorí majú problémy so zažívaním, tlakom, sťaženým dýchaním alebo majú bolesti na hrudi. Za zažívacími ťažkosťami sú podľa hovorkyne najmä diétne chyby a prejedanie sa. Zdôraznila, že najlepšia je prevencia a jesť a piť by mali ľudia s mierou. K typickým príčinám zásahov na Štedrý deň patria aj úrazy, ako napríklad rôzne pády, ale aj dopravné nehody či fyzické potýčky, za ktoré môže aj nadmerná konzumácia alkoholu.



Veľkú skupinu volaní na tiesňovú linku tvoria aj telefonáty chronických pacientov, ktorým sa počas sviatkov zhorší zdravotný stav. Ide najmä o kardiologických pacientov, astmatikov aj psychicky chorých ľudí. Hovorkyňa doplnila, že špecifikom vianočných volaní sú taktiež telefonáty od osamelo žijúcich seniorov, ktorí sa nemajú s kým porozprávať a telefonujú na tiesňovú linku často s vymyslenými alebo zveličenými zdravotnými ťažkosťami.



"Operátori tiesňovej linky 155 im rozumejú a napriek enormnej vyťaženosti im trpezlivo a empaticky venujú aspoň niekoľko minút rozhovoru. Faktom zostáva, že volania na tiesňovú linku 155 sú práve v období najkrajších sviatkov roka poznačené väčšou mierou stresu a emócií ako v iné dni kalendárneho roka, a v čase pandémie to bude ešte výraznejšie," dodala.