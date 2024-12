Zaraďte do povianočného jedálnička ryby, med, cesnak a kyslú kapustu

Bratislava 28. decembra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) radí zaradiť ryby, med, cesnak a kyslú kapustu aj do povianočného jedálnička. Na svojom webe upozornil, že tieto potraviny sú zdrojom prospešných živín a vitamínov.



"Rybie mäso je z výživového hľadiska nízkoenergetické a bielkoviny rýb sú biologicky plnohodnotné, čiže obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny dôležité pre organizmus," ozrejmil úrad. Dodal, že ryby sú zdrojom omega-3 polynenasýtených mastných kyselín, vitamínov a minerálnych látok. Odborníci odporučili ryby rozmrazovať v chladničke a pripravovať ich dusením namiesto vyprážania.



Med obsahuje minerály ako sú železo, meď, sodík, draslík či fosfor. "Je vhodné ho konzumovať počas zimných mesiacov, pretože posilňuje imunitu," podotkol úrad s tým, že vďaka vysokému obsahu jednoduchých cukrov sa rýchlo vstrebáva z tenkého čreva do krvného obehu a dodáva organizmu okamžitú energiu.



Ako doplnil úrad, cesnak je zdrojom alicínu, ktorý podporuje ochranu tráviaceho traktu pred plesňami a neželanými baktériami. "Priaznivo vplýva aj na hladinu cholesterolu a tukov v krvi," špecifikoval.



Kyslá kapusta obsahuje mikroorganizmy, ktoré podporujú zdraviu prospešné baktérie v črevách a uľahčujú trávenie, vstrebávanie živín a vitamínov. "Kyslá kapusta je bohatá na betakarotén, vitamín C, minerálne látky - draslík, vápnik, fosfor, zinok, horčík či železo," pripomenuli odborníci z ÚVZ.