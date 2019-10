Zariadenie Penzión Steffi má páchať neprávosti na senioroch

Bratislava 29. októbra (TASR) - Nezaradení poslanci parlamentu Jozef Rajtár a Natália Blahová upozornili na prípady okrádania a páchania neprávostí na ľuďoch v Zariadení pre seniorov Penzión Steffi v bratislavskom Ružinove. Poslanci uviedli, že väčšinu podozrení v tomto zariadení potvrdili aj štátne orgány vrátane ministerstva práce.



Poslancov na praktiky v bratislavskom zariadení upozornila exzamestnankyňa. Rajtár uviedol, že za bratislavským zariadením pre seniorov má byť Štěpánka Mádlová, známa z kauzy Privilégium. "Je to dobrá známa exministerky Viery Tomanovej. Spolu s ňou tunelovala eurofondy, za čo bola právoplatne odsúdená, neskôr dostala amnestiu. Dnes vedie so svojimi dcérami Penzión Steffi občianskeho združenia Evito. Inak povedané, Smer-SD si svojich ľudí podrží za každých okolností. Aj keby išlo o páchanie neprávostí na bezbranných ľuďoch. Takto Smer-SD ochraňuje sociálny štát," podotkol Rajtár.



Väčšinu z podozrení, ktoré mala bývalá zamestnankyňa zariadenia, však podľa Blahovej slov potvrdili štátne orgány. "Regionálny úrad verejného zdravotníctva zistil viaceré významné hygienické nedostatky a začal proti zariadeniu správne konanie. Inšpektorát práce konštatoval závažné porušenia Zákonníka práce. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou rovnako konštatoval pochybenia. Ministerstvo práce po kontrole v zariadení vypracovalo protokol o výsledku dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb, obsahuje 79 nálezov, porušenie troch článkov Ústavy SR, 17 porušení zákona o sociálnych službách, päť porušení Občianskeho zákonníka, porušenie zákona o sociálnej práci, porušenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, cenníka, prevádzkového poriadku. Tieto nálezy považuje ministerstvo za správne delikty," vymenovala Blahová.



Aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská konštatovala, že registrácia zariadenia je netransparentná, pretože je zaregistrované pod Nitrianskym krajom a prevádzkujú ho iba v Bratislave. "Klienti sú uzamknutí, špina bola na dvore aj vnútri zariadenia. Bolo bariérové a klienti boli de facto izolovaní na poschodí domu," upozornila na to Blahová. Tiež má v zariadení dochádzať k okrádaniu klientov, zlému uskladneniu potravín, podávaniu psychofarmatík a klienti mali dostávať nutrične nevyváženú stravu, hoci mali dodržiavať diétu. Dochádzať malo aj k podozrivým prevodom majetku klientov. "Potraviny boli spolu so psími granulami uskladnené vo vyhriatej garáži. Nebola zabezpečená ochrana súkromia pri úkonoch intímnej hygieny v zariadení. Za rok tam zomrelo 11 klientov, čo predstavuje tretinu všetkých klientov. Aj komisárka konštatovala, že našla neštandardné prevody majetkov klientov," vymenovala Blahová s tým, že je neuveriteľné, že Nitriansky kraj nebol oboznámený s týmito závažnými podozreniami z páchania trestných činov, ani informovaný o nálezoch ministerstva, hygieny, Inšpektorátu práce. "Predpokladáme, že v tom mohol byť zámer. Možno ministerstva, možno samotného ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) neinformovať o katastrofálnom stave zariadenia z dôvodu, že ide opäť o 'našich ľudí'. Je nemysliteľné, aby uprostred civilizovanej krajiny existovali zariadenia, ktoré páchajú neprávosti na slabých, chorých a starších ľuďoch," myslí si Blahová.



Poslanci upozornili na to, že počas roka sa vykoná v zariadeniach pre seniorov na Slovensku priemerne len osem kontrol. "To je vzhľadom na takmer 800 sledovaných zariadení alarmujúce. Kontrolné kompetencie sú nejasne definované. Starostlivosť o seniorov je prakticky bez kontroly. Nikto sa necíti byť za tento stav zodpovedný," vyhlásila Blahová.



Poslanci preto žiadajú rezort práce o prešetrenie stavu týchto zariadení. "Je ich približne 800 a ministerstvo reálne nevie, v akom sú stave. Či sú v podobnom ako toto zariadenie. Žiadame zrušenie tohto zariadenia, to musí zariadiť nitriansky VÚC, primerané vyšetrenie týchto závažných trestných činov a vyvodenie zodpovednosti za daný stav zo strany ministerstva práce a ministra Richtera, ktorý už zlyhal v kauze Čistý deň. Zdá sa, že katastrofálny stav aj v iných zariadeniach sa naďalej opakuje," dodal Rajtár.