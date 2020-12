Zariadenie sociálnych služieb môžete navštíviť s negatívnym testom

Bratislava 21. decembra (TASR) - Zariadenia sociálnych služieb môže navštíviť osoba s negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19. Nesmie však byť starší ako 72 hodín. Môže tiež mať negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín. Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválila vláda minulý týždeň. Ide o výnimku zo zákazu vychádzania.



Osoby sa budú negatívnym testom preukazovať na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do alebo zo zariadenia.



Od soboty (19. 12.) do 29. decembra platí na Slovensku zákaz vychádzania a začal sa aj tzv. lockdown. Zatvorili sa všetky obchody s výnimkou tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie základných potrieb.