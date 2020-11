Zásada ROR je prevenciou chrípky aj COVID-19

Bratislava 30. novembra (TASR) - Pred chrípkou aj ochorením COVID-19 sa možno účinne chrániť dodržiavaním zásady ROR, teda rúško-odstup-ruky. "Správne nasadené rúško na tvári bráni, aby sa do okolia dostalo veľké množstvo kvapôčok, ktorými sa chrípka aj ochorenie COVID-19 šíri pri kašľaní, kýchaní, rozprávaní a aj pri vydychovaní vzduchu," pripomína hlavný hygienik Ján Mikas.



Rovnako zachovanie dostatočného, aspoň dvojmetrového odstupu od iných ľudí, významne podľa jeho slov znižuje riziko doletu kvapôčok s vírusom priamo k vám. Časté umývanie rúk mydlom a teplou vodou a dezinfekcia rúk prostriedkami na báze alkoholu zase ničí vírusy. Nečistými rukami sa nemá dotýkať tváre, úst ani očí, keďže vírus sa môže do organizmu napríklad dostať aj cez očné spojovky.



"Vyhýbajte sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí. Pokiaľ to nie je možné, zdržujte sa tam len na nevyhnutný čas. V domácnosti i na pracovisku pravidelne dezinfikujte povrchy, pracovné plochy a pomôcky čistiacimi prostriedkami s virucídnym účinkom," pokračoval Mikas. Odporúča dbať aj na pravidelné a nárazové vetranie miestností.



Obranyschopnosť organizmu počas chrípkovej sezóny možno podporovať zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B–komplexu, vitamínu D na podporu imunity. "Získate ich konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať si z nej druhy bohaté najmä na vitamín C – papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, zelené vňate, kel, kapustu," radí Mikas. Treba dbať na každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, pomôže tiež dostatok spánku a otužovanie, ako aj obliekanie sa primerane počasiu.



Hoci chrípku a ochorenie COVID-19 spôsobujú rôzne vírusy, príznaky oboch ochorení sú z veľkej časti podobné: horúčka nad 38 stupňov, suchý, dráždivý kašeľ (pri ochorení COVID-19 aj sťažené dýchanie), celková únava, slabosť, prípadne nádcha a bolesť v krku. Do istej miery odlišné príznaky sú bolesť hlavy, kĺbov a svalov (pri chrípke výrazné, pri ochorení COVID-19 prítomné niekedy). Hnačky, bolesť brucha, zvracanie sa pri chrípke nevyskytujú, pri ochorení COVID-19 niekedy, podobne ako strata čuchu. Odpoveď, či má človek chrípku alebo ochorenie COVID-19, môže dať len laboratórne vyšetrenie klinickej vzorky od pacienta.



Ak sa u vás prejavia príznaky respiračného ochorenia, treba sa izolovať od ostatných. Ošetrujúceho lekára treba najprv informovať telefonicky. V prípade mimoriadnych zdravotných udalostí treba volať priamo na číslo 155 a informovať dispečing o možnej nákaze ochorením COVID-19.