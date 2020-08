Bratislava 12. augusta (TASR) – Zásady postupu pri uskutočňovaní zahraničných stykov sa zmenia, cieľom je zefektívniť postupy v oblasti koordinácie a schvaľovania zahraničných stykových aktivít na základe poznatkov z aplikačnej praxe. Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila tieto zmeny.



Vláda schválila, aby sa uskutočňovanie zahraničných ciest členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR do inštitúcií a orgánov Európskej únie v príslušnom roku riešilo jedným generálnym uznesením. "Vzhľadom na to, že uskutočňovanie tohto typu zahraničných stykových aktivít sa vykonáva na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich Slovenskej republike z jej členstva v Európskej únii, a teda je v súlade so zahraničnopolitickými záujmami Slovenskej republiky, ich jednotlivé schvaľovanie vládou SR v príslušnom roku nie je potrebné," uvádza sa v materiáli z dielne slovenskej diplomacie. Okrem toho sa navrhuje vyňať postup pri koordinovaní a schvaľovaní takýchto zahraničných ciest z pôsobnosti zásad.



V oblasti postupu schvaľovania návrhov na uskutočnenie neplánovaných zahraničných stykov sa na základe skúseností z aplikačnej praxe navrhuje úprava tak, aby sa návrhy zahraničných ciest alebo prijatí, ktoré nebolo možné predložiť vláde na schválenie vopred, predkladali na dodatočné schválenie v rámci plánu zahraničných stykov vlády SR na nasledujúci mesiac. "Návrhy na uskutočnenie neplánovaných zahraničných stykov sa budú predkladať Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré bezodkladne informuje Úrad vlády SR," vyplýva z materiálu.



V prípade, ak by predložený návrh nebol v súlade s programovým vyhlásením vlády SR alebo so zameraním zahraničnej politiky Slovenskej republiky, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporučí predsedovi vlády SR vysloviť s návrhom nesúhlas.