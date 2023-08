Zásah NAKA je podľa Hlasu snahou ovplyvniť voľby, PS to vníma odlišne

Bratislava 17. augusta (TASR) - Štvrtkový zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) je snahou ovplyvniť výsledok septembrových parlamentných volieb. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho v štvrtkovej relácii TV Joj Na hrane. Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka nesúhlasí s tým, že má ísť snahu o poškodenie opozície. Poukazuje, že na to neexistuje jediný dôkaz.



"Atak jednej bezpečnostnej zložky na najvyšších predstaviteľov ďalších bezpečnostných zložiek štátu šesť týždňov pred parlamentnými voľbami je neprípustnou snahou ovplyvniť atmosféru pred voľbami aj samotný výsledok volieb," spresnil Pellegrini. V súčasnosti je podľa neho v bezpečnostných zložkách chaos, ktorý považuje za ohrozenie ústavného fungovania SR a zachovania demokratických inštitútov.



Šimečka označil situáciu za závažnú. "Nie preto, lebo je predvolebná kampaň. Preto, lebo sú obvinení šéfovia tajných služieb," podotkol. Zásah NAKA je podľa neho výsledkom zhromaždenia dostatku dôkazov, aby sa mohlo pristúpiť k obvineniam. "Teraz by sme to mali nechať v rukách prokurátora, v rukách súdu," doplnil.



Pellegrini zopakoval, že poslanci Národnej rady SR pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD otvorenie mimoriadnej parlamentnej schôdze v tejto veci podporia. Nezaradený poslanec Tomáš Valášek, ktorý je členom mimoparlamentného PS, schôdzu podľa Šimečku nepodporí.



Politici diskutovali aj o možnej povolebnej spolupráci. Pellegrini v tejto súvislosti skonštatoval, že pre Hlas-SD je bližším partnerom KDH ako PS. "Pokiaľ chce Šimečka pokračovať v tomto marazme, aký je, bude schvaľovať to, čo sa momentálne deje, tak asi ťažko si s ním viem predstaviť spoluprácu," uzavrel.



Šimečka v tejto súvislosti povedal, že je predčasné a nie zodpovedné "skladať koalície päť či šesť týždňov pred voľbami na základe prieskumov verejnej mienky, ktoré sa ešte niekoľkokrát môžu zmeniť". Skritizoval niekdajšiu Pellegriniho vládu za to, že Slovensko sa počas nej prepadlo vo viacerých indikátoroch.