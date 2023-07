Zásahový tím prijal od piatka 3 hlásenia o napadnutí človeka medveďom

Liptovský Hrádok 15. júla (TASR) - Zásahový tím pre medveďa hnedého prijal v piatok (14. 7.) a sobotu tri hlásenia o napadnutí človeka medveďom. V prvom prípade to bolo pri Sučanoch, v druhom pri Liptovskom Hrádku a v treťom v okrese Krupina. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.



V piatok dostal zásahový tím hlásenie Policajného zboru o napadnutí človeka na tankovej ceste pri Sučanoch v okrese Martin. "Ihneď po nahlásení útoku sme s kolegom vyrazili na miesto a vypočuli poškodeného muža, ktorého pri prechádzke so psom napadol z hustého porastu z priekopy pri ceste medveď. Napadnutý na medveďa viackrát vystrelil z legálne držanej pištole. Muž neutrpel žiadne zranenia," opísal Marek Veverica zo zásahového tímu západ.



Lokalitu v spolupráci s vojenskou políciou zabezpečili a postreleného medveďa našli. Uhynutú medvedicu vo veku približne 18 rokov s váhou 110 kilogramov odovzdali poľovnému združeniu.



Druhý útok nahlásili zásahovému tímu sever v sobotu ráno z lokality pri Liptovskom Hrádku. "Medveď napadol 58-ročného muža v Hrádockej hore medzi Liptovským Hrádkom a obcou Kráľová Lehota. Medveď ho prekvapil pri behu v skorých ranných hodinách a vážne ho zranil," uviedli z komunikačného odboru ŠOP. Ako ďalej priblížili, muž je hospitalizovaný v nemocnici v Liptovskom Mikuláši s hryznými poraneniami hornej a dolnej končatiny. Podľa štátnych ochranárov je mimo ohrozenia života. Zásahový tím je aktuálne v oblasti útoku aj spolu s miestnym poľovným hospodárom.



V teréne sú v týchto chvíľach aj členovia zásahové tímu juh, ktorí prešetrujú okolnosti hlásenia z lokality pri obci Drienovo v okrese Krupina. "Lesného pracovníka pri vyznačovaní ťažby napadol medveď. V sebaobrane na útočiaceho medveďa niekoľkokrát vystrelil z legálne držanej strelnej zbrane," dodali z komunikačného odboru s tým, že muž neutrpel zranenia.