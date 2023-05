Štátna ochrana prírody zraneného medveďa pri Ihráči neeviduje

Banská Bystrica/Ihráč 19. mája (TASR) - Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR upozorňuje na šírenie nepravdivej informácie na sociálnych sieťach, týkajúcej sa výskytu zraneného medveďa v okolí obce Ihráč v okrese Žiar nad Hronom.



"Nepravdivá informácia šírená na sociálnych sieťach uvádzala v statuse, že pod jazerom Ihráč-píla v potoku sa nachádza medveď dobitý na smrť s váhou 150 až 190 kilogramov. Druhý medveď mal ujsť, pričom jeho váha mala byť okolo 300 až 320 kilogramov," uvádza ŠOP SR.



Obec Ihráč po preverení situácie so starostom, lesníkom a Zásahovým tímom ŠOP SR označila na svojom profile túto správu ako nepravdivú. "Týmto nechceme povedať, aby si ľudia nedávali pozor, iba chceme poukázať na zbytočné strašenie návštevníkov rekreačného zariadenia a vyvolávanie paniky. Nie je dôvod šíriť takéto správy," uvádza obec.



Ako ŠOP SR ďalej informuje, v poľovnom revíri Ihráč bol 11. mája zásahovým tímom zastrelený poranený medveď. K jeho usmrteniu došlo pre vážne zranenia, ktoré utrpel pravdepodobne v dôsledku kolízie s dopravným prostriedkom. "Nič však nenasvedčuje tomu, že by sa v oblasti nachádzal iný zranený medveď," pripomína.



Zároveň Zásahový tím ŠOP SR neeviduje za ostatné tri roky z okolia obce žiadne jedince medveďa, ktoré by navštevovali intravilán a nemá z okolia ani hlásenia o vzniknutých škodách spôsobených medveďom. "Obec je však súčasť orografického celku Kremnické vrchy, kde sa medveď hnedý prirodzene vyskytuje a opatrnosť je, samozrejme, na mieste," odporúča.



"Všetky správy takéhoto charakteru iba zaťažujú už aj tak vyťažený Zásahový tím ŠOP SR, ktorý ich musí preverovať a vyraziť v rámci pohotovostného výjazdu na nahlásenú lokalitu. Zbytočne tak stráca prostriedky a čas, ktoré mohol venovať situáciám, ktoré si skutočne jeho prítomnosť vyžadujú," skonštatovala ŠOP SR.