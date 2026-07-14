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Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym Rh faktorom sú hraničné

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Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian

Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky.

Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym Rh faktorom sú hraničné. Na webe o tom informuje Národná transfúzna služba (NTS) SR. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať.

„Evidujeme pokles zásob krvných prípravkov, nemocničné zariadenia ešte stále zásobujeme bez obmedzení, ale pri ďalšom poklese zásob môže byť plynulé zásobovanie nemocníc ohrozené. Nájdite si v nasledujúcich dvoch týždňoch čas na darovanie krvi,“ uviedla NTS.

Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.
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