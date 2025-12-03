Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zásoby krvnej skupiny AB s negatívnym Rh faktorom sú hraničné

Na snímke darca daruje krv počas začiatku 31. ročníka kampane Slovenského Červeného kríža (SČK) Študentská kvapka krvi v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v pondelok 10. novembra 2025. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Pri ďalšom poklese zásob môže byť plynulé zásobovanie nemocníc ohrozené.

Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Zásoby krvnej skupiny AB s negatívnym Rh faktorom sú hraničné. Na webe to uviedla Národná transfúzna služba (NTS) SR. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať.

Evidujeme pokles zásob krvných prípravkov, nemocničné zariadenia ešte stále zásobujeme bez obmedzení, ale pri ďalšom poklese zásob môže byť plynulé zásobovanie nemocníc ohrozené. Nájdite si v nasledujúcich dvoch týždňoch čas na darovanie krvi,“ ozrejmila NTS.

Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk.
