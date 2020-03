Zásoby pitného režimu do karanténnych centier a na hranice Foto: BUDIŠ a. s.

Bratislava 25. marca (OTS) - Zažívame krušné časy. Jednotlivci, firmy a neziskové organizácie sa spájajú, aby pomohli tým, ktorí to potrebujú. Kvalitný pitný režim je jedným z protiepidemických opatrení pri koronavíruse a preto spoločnosť BUDIŠ a. s. neotáľala a podáva pomocnú ruku tiež. Poskytne zadarmo dvojtýždňovú zásobu pitného režimu občanom do karanténnych centier a hrdinom dnešných dní – policajtom na kontrolných hraničných priechodoch.,“ hovorí, generálny riaditeľ spoločnosti BUDIŠ a. s.upresňujeV súvislosti so šírením sa nového koronavírusu otvorilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky viaceré karanténne strediská. Tie sú určené občanom vracajúcim sa zo zahraničia, ktorí nemajú vytvorené podmienky na strávenie 14-dňovej karantény bez ohrozenia zdravia svojej rodiny či blízkych. Aktuálne sa využívajú zariadenia MV SR v Gabčíkove, Liptovskom Jáne a Piešťanoch. Prísne sledované sú tiež hraničné priechody s Českou republikou, Maďarskom, Rakúskom či Ukrajinou, tie budú zásobené pitným režimom tiež. Premiér Slovenskej republiky Peter Pellegrini uviedol, že očakávaný veľký nápor novoprijatých Slovákov bude sprevádzať aj využívanie ďalších ubytovacích zariadení.