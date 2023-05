Zásoby pôvodných tabuliek s evidenčným číslom by sa mohli minúť v júni

Bratislava 8. mája (TASR) - Polícia predpokladá, že zásoby pôvodných tabuliek s evidenčným číslom pre osobné a nákladné vozidlá sa minú približne v polovici júna. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Ako dodala, vplyv má aj to, že mnohí využívajú možnosť ponechať si staré tabuľky.



"Nové tabuľky s evidenčnými číslami bez označenia okresu sa vydávajú zatiaľ iba pri využití elektronických služieb, respektíve pri osobnom podaní v prípade, ak o to občan vyslovene požiada," priblížila hovorkyňa. Tabuľky iba v novom formáte pravdepodobne najskôr začnú vydávať v Bratislave, približne koncom mája.



Od nového roka sa zaviedli celoslovenské evidenčné čísla vozidiel bez skratky okresu. Evidenčné čísla sú po novom viazané na vozidlo a nie na majiteľov, ruší sa aj dvojkrokový prepis vozidla. Tabuľky majú aj nový dizajn.