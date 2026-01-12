< sekcia Slovensko
Zastavme korupciu: Koalícia vychádza novelou SNS v ústrety radikálom
Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch.
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Vládna koalícia vychádza novelou Trestného zákona z dielne SNS v ústrety radikálom. Tvrdí to Nadácia Zastavme korupciu. Podľa nej novela legalizuje výrobu a šírenie extrémistických materiálov a výrazne znižuje tresty za prejavy sympatií k hnutiam potláčajúcim základné práva. Varuje, že štát tak rezignuje na bezpečnosť občanov a ochranu demokratických hodnôt. Vyzýva predkladateľov, aby návrh okamžite stiahli, a koaličných partnerov, aby ho odmietli.
Podľa nadácie je vypustenie definície extrémistického materiálu a súvisiacich trestných činov z Trestného zákona nebezpečným precedensom. „Ak by niekto chcel zo Slovenska cielene spraviť priestor pre nerušené šírenie fašistickej ideológie a nenávisti, nerobil by to inak. Štát touto novelou odkazuje radikálom, že nemá problém s nosením hákových krížov, velebením Hitlera či so schvaľovaním holokaustu,” uviedla riaditeľka nadácie Zuzana Petková.
Upozorňuje, že novela môže pomôcť aj Danielovi B. obžalovanému z extrémistickej trestnej činnosti. „Opäť sme svedkami účelovej legislatívy šitej na mieru konkrétnym osobám,“ dodal právnik nadácie Ľubomír Daňko. Navrhované zmeny podľa nadácie zasahujú aj do postihovania popierania a schvaľovania holokaustu či zločinov proti ľudskosti, čo môže viesť k nárastu radikalizácie v spoločnosti.
Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnili to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.
