Zastavme korupciu kritizuje návrh o trestoch za ekonomickú kriminalitu

Bratislava 4. decembra (TASR) - Schválenie zmien v Trestnom zákone z dielne nezaradeného poslanca parlamentu Tomáša Tarabu by znamenalo drastické zníženie trestov za ekonomickú trestnú činnosť. Upozorňuje na to Nadácia Zastavme korupciu. Kritizuje aj navrhované zmeny v Trestnom poriadku, ktoré by podľa nej priniesli posilnenie hierarchického systému v prokuratúre i možnosť využiť nelegálne dôkazy v trestnom konaní v prospech obvineného.



Nadácia vo výzve adresovanej poslancom parlamentu žiada, aby nepodporili tieto návrhy. Považuje ich za výraznú brzdu v boji proti korupcii. "Odsúdení páchatelia, ktorí napríklad spreneverili eurofondy alebo prali špinavé peniaze, by tak mohli skončiť s podmienkou. Návrh navyše zužuje priestor pre ukladanie finančných trestov a skracuje premlčacie lehoty pri najzávažnejších zločinoch," uvádza nadácia vo výzve.



Navrhované zmeny by mali podľa nej vplyv aj na viaceré trestné konania v súčasnosti vedené voči oligarchom, politickým či justičným špičkám. "Argumentom pre znižovanie trestných sadzieb nesmie byť fakt, že ani vysoké tresty neboli dostatočne odstrašujúce pri páchaní ekonomickej kriminality veľkého rozsahu," podotkli vo výzve poslancom.



Znižovanie trestov za ekonomickú kriminalitu kritizoval na sociálnej sieti aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. A to v súvislosti s pracovnou verziou novely Trestného zákona, ktorá mala byť do parlamentu podaná skupinou poslancov. "Platné trestné sadzby zaviedol nový Trestný zákon pred 17 rokmi. Za celú túto dobu v parlamente nebol podaný návrh na znižovanie trestných sadzieb za ekonomické zločiny," upozornil.



V dôvodovej správe Tarabovho návrhu sa uvádza, že novela Trestného zákona rozširuje možnosti individualizácie trestu, a tým zlepšuje podmienky pre ukladanie primeraných trestov súdmi v jednotlivých prípadoch, najmä s prihliadnutím na okolnosti spáchaného trestného činu, osobu a pomery páchateľa. "A to najmä zavedením dostatočného rozpätia dolnej a hornej hranice sadzieb trestu odňatia slobody a posilnením možnosti ukladania alternatívnych trestov," píše sa v dôvodovej správe.